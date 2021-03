Paganese, Di Napoli: “Il Palermo non ci è stato superiore. Se io fossi il loro allenatore, non sarei contento” (Di domenica 14 marzo 2021) Il Palermo ritrova il successo superando 1-0 in trasferta la Paganese.È bastato un gol di Roberto Floriano nel corso del secondo tempo per consegnare il successo agli uomini di mister Giacomo Filippi. I rosanero hanno quindi riscattato la pesante sconfitta rimediata nell’ultima uscita casalinga quando la squadra guidata dal capitano Mario Alberto Santana, ha subito il poker da parte della Juve Stabia. Al termine del match di questa sera al "Marcello Torre" di Pagani, il tecnico della squadra azzurrostellata, Raffaele Di Napoli, ha analizzato la sconfitta interna contro la compagine rosanero. Di seguito le dichiarazioni del tecnico della Paganese, dopo lo 0-1 interno."Mi dispiace per la prestazione, a fine partita ho fatto i complimenti ai miei, se io avessi vinto la partita come l'ha vinta il ... Leggi su mediagol (Di domenica 14 marzo 2021) Ilritrova il successo superando 1-0 in trasferta la.È baun gol di Roberto Floriano nel corso del secondo tempo per consegnare il successo agli uomini di mister Giacomo Filippi. I rosanero hanno quindi riscattato la pesante sconfitta rimediata nell’ultima uscita casalinga quando la squadra guidata dal capitano Mario Alberto Santana, ha subito il poker da parte della Juve Stabia. Al termine del match di questa sera al "Marcello Torre" di Pagani, il tecnico della squadra azzurrostellata, Raffaele Di, ha analizzato la sconfitta interna contro la compagine rosanero. Di seguito le dichiarazioni del tecnico della, dopo lo 0-1 interno."Mi dispiace per la prestazione, a fine partita ho fatto i complimenti ai miei, se io avessi vinto la partita come l'ha vinta il ...

