Napoli | uccide la compagna con 12 coltellate e si costituisce dopo la fuga | Ornella Pinto morta a 40 anni

AlbertaMami8190 : RT @ChrisEriksen_24: Ogni maledettissimo giorno ?? #femminicidio #nonunadimeno. Uccide la compagna con dodici coltellate nella notte e scapp… - neifatti : Napoli, uccide la compagna a coltellate - rep_napoli : Uccide la moglie a coltellate e scappa, poi si costituisce [di Irene de Arcangelis] [aggiornamento delle 11:46] - mellamonicolas : ???????? Un nuovo femminicidio. Un altro uomo uccide un’altra donna, questa volta a Napoli. - umbriajournal_ : Uccide la moglie a Napoli e si consegna ai carabinieri di Montegabbione -

E' morta la donna accoltellata la notte scorsa a Napoli. Ornella Pinto, 40 anni il prossimo mesi di maggio, è stata colpita da 12 coltellate. L'uomo era il suo compagno, non il marito, dopo la fuga si è costituito dai ...