Napoli sotto shock: cane ucciso in strada da 3 colpi di fucile (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Il comune di Somma Vesuviana è sotto shock dopo l’uccisione brutale di un cane da parte di un uomo con un fucile. Questa persona ha sparato ben 3 colpi all’animale amato e coccolato da tutto il quartiere. L’uomo ha dichiarato che il cane aveva aggredito la sua cagnetta e senza indugiare ha preso il fucile ed ha sparato 3 volte. L’animale ha avuto il tempo di allontanarsi di qualche metro prima di accasciarsi e morite. I vicini di casa che hanno assistito all’orribile scena hanno allertato i carabinieri. Sul posto sono così giunti della locale caserma e del nucleo radiomobile di Castello di Cisterna. L’uomo si trova adesso in caserma a colloquio con i carabinieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il comune di Somma Vesuviana èdopo l’uccisione brutale di unda parte di un uomo con un. Questa persona ha sparato ben 3all’animale amato e coccolato da tutto il quartiere. L’uomo ha dichiarato che ilaveva aggredito la sua cagnetta e senza indugiare ha preso iled ha sparato 3 volte. L’animale ha avuto il tempo di allontanarsi di qualche metro prima di accasciarsi e morite. I vicini di casa che hanno assistito all’orribile scena hanno allertato i carabinieri. Sul posto sono così giunti della locale caserma e del nucleo radiomobile di Castello di Cisterna. L’uomo si trova adesso in caserma a colloquio con i carabinieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

napolista : Juric: «Napoli? Sono concentrato sul Verona. De Zerbi e io stiamo bene dove siamo» A Sky: “Sono orgoglioso della s… - anteprima24 : ** #Napoli sotto shock: cane ucciso in strada da 3 colpi di fucile ** - paolaalighieri : RT @anteprima24: ** 'Sembrava una coppia tranquilla': i vicini sotto shock per la morte di #Ornella ** - anteprima24 : ** 'Sembrava una coppia tranquilla': i vicini sotto shock per la morte di #Ornella ** - Diegosper : @simondritt altra schifezza degna di questa stagione fallimentare. Si cacano sotto pure del napoli perchè non stanno in piedi -