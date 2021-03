“La mucca che faceva il latte al cacao” in streaming dal Teatro Sant’Anna

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 13 marzo 2021) Se non si può andare a, ilviene a casa vostra! Domenica 14 marzo alle 17,30 Gli Alcuni con il Capi e l’Assistente presentano in diretta“LACHEILAL”, una fantastica avventura con i Cuccioli per parlare di cibo e far scoprire ai bambini la provenienza degli alimenti. Come sempre, per chi risponde alle facili domande fatte durante lo spettacolo,c’è una bella sorpresa da colorare o da costruire insieme ai bambini, che arriverà via mail.Lo spettacolo sarà replicato lunedì 15 e martedì 16 marzo per le scuole primarie e dell’infanzia, che possono partecipare all’evento da scuola, sempre gratuitamente e senza prenotazione. Ancora un appuntamento teatrale all’insegna del divertimento e del coinvolgimento attivo dei ...