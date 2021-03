La Cina si apre (poco) all’Ue. Tutte le restrizioni ai settori critici (Di sabato 13 marzo 2021) No ai settori strategici come l’esplorazione delle terre rare, la mappatura geologica e l’energia atomica. Forti restrizioni sulle telecomunicazioni e alle aree di produzione per il settore automobilistico. Niente da fare anche per settori come Internet, cinema, stampa, radio e televisioni. Soltanto joint-venture (e con forte presenza cinese) per entrare nel mondo dell’assistenza sanitaria privata. Mai e poi mai donazioni a organizzazioni non-profit né investimenti in sondaggi sociali. Tradotto: la Cina si apre, ma non molto. Quelle sopracitate sono soltanto alcune delle limitazioni all’accordo sugli investimenti raggiunto tra la Commissione europea e il governo cinese contenute nei documenti che l’esecutivo di Bruxelles ha diffuso ieri, dopo oltre due mesi dalla conclusione delle trattative (durate ... Leggi su formiche (Di sabato 13 marzo 2021) No aistrategici come l’esplorazione delle terre rare, la mappatura geologica e l’energia atomica. Fortisulle telecomunicazioni e alle aree di produzione per il settore automobilistico. Niente da fare anche percome Internet, cinema, stampa, radio e televisioni. Soltanto joint-venture (e con forte presenza cinese) per entrare nel mondo dell’assistenza sanitaria privata. Mai e poi mai donazioni a organizzazioni non-profit né investimenti in sondaggi sociali. Tradotto: lasi, ma non molto. Quelle sopracitate sono soltanto alcune delle limitazioni all’accordo sugli investimenti raggiunto tra la Commissione europea e il governo cinese contenute nei documenti che l’esecutivo di Bruxelles ha diffuso ieri, dopo oltre due mesi dalla conclusione delle trattative (durate ...

