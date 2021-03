"Insegnategli che la bandiera non si butta via": ecco la denuncia contro Achille Lauro (Di sabato 13 marzo 2021) Francesca Galici ? Achille Lauro finisce denunciato: "Vilipendio" "Perché Achille Lauro ha offeso il Tricolore" Ancora polemiche su Achille Lauro dopo l'esibizione col tricolore sul palco del festival di Sanremo: l'ex carabiniere lo "denuncia" al prefetto di Imperia Le polemiche su Sanremo, a distanza di una settimana dal termine della kermesse, non si sono ancora spente. Non è stata l'edizione che in termini di ascolti ha riscosso maggior successo tra il pubblico ma è stata la prima in periodo di pandemia. Il teatro Ariston svuotato dal pubblico, le poltrone rosse in bella mostra. Nessun applauso dalla platea a sottolineare le esibizioni, i monologhi e le battute, nessun fischio al rivelamento della classifica, ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 13 marzo 2021) Francesca Galici ?finisceto: "Vilipendio" "Perchéha offeso il Tricolore" Ancora polemiche sudopo l'esibizione col tricolore sul palco del festival di Sanremo: l'ex carabiniere lo "" al prefetto di Imperia Le polemiche su Sanremo, a distanza di una settimana dal termine della kermesse, non si sono ancora spente. Non è stata l'edizione che in termini di ascolti ha riscosso maggior successo tra il pubblico ma è stata la prima in periodo di pandemia. Il teatro Ariston svuotato dal pubblico, le poltrone rosse in bella mostra. Nessun applauso dalla platea a sottolineare le esibizioni, i monologhi e le battute, nessun fischio al rivelamento della classifica, ...

"Insegnategli che la bandiera non si butta via": ecco la denuncia contro Achille Lauro il Giornale

