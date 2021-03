De Zerbi: “Europa? Possibile solo se buca qualcuna delle prime sette” (Di sabato 13 marzo 2021) Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il successo ai danni del Verona: “Europa? Nello spogliatoio ne parliamo sempre. Già essere ottavi e confermarsi ottavi sarebbe un risultato strepitoso. Oggettivamente se non buca qualcuna delle sette in avanti facciamo fatica a stare al passo loro. Volevo che andassero avanti nelle Coppe quante più squadre possibili per trovarli stanchi e deconcentrati. Ci manca ancora qualcosa per ambire a quei posti. Se vogliamo provarci bisogna fare 2-3 vittorie di fila, a cominciare dal match col Torino”. Foto: Twitter Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 13 marzo 2021) Roberto De, allenatore del Sassuolo, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il successo ai danni del Verona: “? Nello spogliatoio ne parliamo sempre. Già essere ottavi e confermarsi ottavi sarebbe un risultato strepitoso. Oggettivamente se nonin avanti facciamo fatica a stare al passo loro. Volevo che andassero avanti nelle Coppe quante più squadre possibili per trovarli stanchi e deconcentrati. Ci manca ancora qualcosa per ambire a quei posti. Se vogliamo provarci bisogna fare 2-3 vittorie di fila, a cominciare dal match col Torino”. Foto: Twitter Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Sassuolo in ballo per l'Europa? De Zerbi: 'Se le 7 davanti non bucano non staremo al loro passo' - TuttoHellasVer1 : Roberto De Zerbi a Sky: «Per l'Europa servono altre 2-3 vittorie di fila» - TuttoMercatoWeb : Sassuolo in ballo per l'Europa? De Zerbi: 'Se le 7 davanti non bucano non staremo al loro passo' - Mattre37956473 : @xyz21271663 @manoquadra @ZZiliani Idee nuove per la Juve e in parte per l'Italia, in Europa giocano tutti così. In… - sportli26181512 : Diretta #Sassuolo-#Verona ore 15: come vederla in tv, streaming e probabili formazioni: I neroverdi di De Zerbi si… -