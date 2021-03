Benevento | Glik ammonito | diffidato | salta la Juventus

(Di sabato 13 marzo 2021) Kamilè statocontro la Fiorentina, erae salterà la partita contro ladi settimana prossima Piove sul bagnato in casa. La squadra di Filippo Inzaghi, già sotto per 2-0 nel primo tempo contro la Fiorentina, perde ancheper la prossima partita contro ladi Pirlo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Il difensore polacco, che era, è statoe sarà dunque squalificato contro i bianconeri. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

Vittoriog82 : RT @TUTTOJUVE_COM: QUI BENEVENTO - Glik ammonito salterà la sfida con la Juventus - TUTTOJUVE_COM : QUI BENEVENTO - Glik ammonito salterà la sfida con la Juventus - Lorddemolay : Due considerazioni: 1) toglierei il 10% dello stipendio per ogni partita di merda fatta (a questo punto dovrebbero… - gilnar76 : Squalifica Glik: ammonizione ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - junews24com : Squalifica Glik: ammonizione fatale in Benevento-Fiorentina. Salta la Juve - -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Glik

Ottopagine

...la partita contro la Juventus di settimana prossima Piove sul bagnato in casa. La squadra di Filippo Inzaghi, già sotto per 2 - 0 nel primo tempo contro la Fiorentina, perde ancheper ...- FIORENTINA 0 - 3 LIVE 8' , 26' e 45'+1' Vlahovic(4 - 3 - 2 - 1): Montipò; Improta, Tuia,, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Gaich. All. F. Inzagh i FIORENTINA (3 - 5 - 2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, ...Kamil Glik è stato ammonito contro la Fiorentina, era diffidato e salterà la partita contro la Juventus di settimana prossima Piove sul bagnato in casa Benevento. La squadra di Filippo Inzaghi, già so ...E’ un Vlahovic da Pallone d’Oro quello di scena al Vigorito. Non contento della doppietta, l’attaccante serbo segna il gol dello 0-3 contro il Benevento e di fatto regala la vittoria alla Fiorentina.