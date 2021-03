America’s Cup, Francesco Bruni: “Ottimo lavoro in partenza, regata pulita. NZ più veloce, ma…” (Di sabato 13 marzo 2021) Luna Rossa inizia brillantemente la terza giornata di regate nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), vince gara-5 contro Team New Zealand e si porta in vantaggio per 3-2 nel match race che mette in palio la America’s Cup. L’equipaggio italiano ha giganteggiato in partenza contro i Kiwi, Te Rehutai non si è alzata in volo sui foil e in quel frangente Team Prada Pirelli ha guadagnato quei 200 metri decisivi poi per il risultato finale nel Golfo di Hauraki. Francesco Bruni, co-timoniere insieme a James Spithill, è stato impeccabile in avvio di giornata e ha ampiamente riscattato l’errore commesso ieri. Il siciliano ha analizzato la prestazione al termine di gara-5: “Abbiamo fatto un Ottimo lavoro in partenza, da cui è dipeso l’Ottimo risultato. Abbiamo ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) Luna Rossa inizia brillantemente la terza giornata di regate nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), vince gara-5 contro Team New Zealand e si porta in vantaggio per 3-2 nel match race che mette in palio laCup. L’equipaggio italiano ha giganteggiato incontro i Kiwi, Te Rehutai non si è alzata in volo sui foil e in quel frangente Team Prada Pirelli ha guadagnato quei 200 metri decisivi poi per il risultato finale nel Golfo di Hauraki., co-timoniere insieme a James Spithill, è stato impeccabile in avvio di giornata e ha ampiamente riscattato l’errore commesso ieri. Il siciliano ha analizzato la prestazione al termine di gara-5: “Abbiamo fatto unin, da cui è dipeso l’risultato. Abbiamo ...

