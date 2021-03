A 13 anni violentata in casa dall'insegnante in pensione che doveva darle ripetizioni (Di sabato 13 marzo 2021) violenza sessuale su una adolescente di 13 anni. Andava a casa di quell'uomo, un insegnante 78enne in pensione , per fare ripetizioni private, come fanno tanti giovani della sua età. Incontri di ... Leggi su leggo (Di sabato 13 marzo 2021) violenza sessuale su una adolescente di 13. Andava adi quell'uomo, un78enne in, per fareprivate, come fanno tanti giovani della sua età. Incontri di ...

Tredicenne violentata dall'insegnante di ripetizioni BOLOGNA. Un insegnante in pensione di 78 anni è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di ripetuti atti di violenza sessuale aggravata nei confronti di una ragazzina di 13 anni a cui dava ripetizioni. Secondo l'indagine, l'anziano, residente in zona San Donato seguiva l'adolescente dai primi mesi del 2019. Secondo il racconto della vittima, l'uomo nel tempo è passato da ...

