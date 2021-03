VIDEO F1 | Test Bahrain 2021 | nella prima giornata arriva la tempesta di sabbia

(Di venerdì 12 marzo 2021) E’ da poco andata in archivio ladei primiufficiali stagionali della F1, che si sono tenuti a Sakhir, in: protagonista durante le prime otto ore di lavoro unadiche ha invaso la pista, mettendo in difficoltà tutti i piloti.F1DIFoto: LaPresse

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Test

Sky Sport

... per OnePlus 8T è giunto anche il momento deisu quello anteriore . Il giudizio ovviamente ... Tra quelli negativi invece troviamo molte criticità quando si scatta o si registranoin ...Sebbene iliniziale sia di piccola portata, l'azienda spera di espandersi presto a più ... in modo che più creatori possano monetizzare i propricon annunci. Per monetizzare i propri...Durante la prima giornata di test in Bahrain, c'è stato un problema tecnico sulla Ferrari di Charles Leclerc che spegne la SF21 e parcheggia in curva 4, ...E' da poco andata in archivio la prima giornata dei primi test ufficiali stagionali della F1, che si sono tenuti a Sakhir, in Bahrain: protagonista durante le prime otto ore di lavoro una tempesta di ...