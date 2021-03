Vaccino covid AstraZeneca, stop anche in Bulgaria (Di venerdì 12 marzo 2021) Si allunga l’elenco dei Paesi europei che hanno sospeso le vaccinazioni anti-covid con il siero di AstraZeneca dopo la segnalazione di alcune reazioni gravi. Dopo Danimarca, Norvegia e Islanda, oggi è il turno della Bulgaria che ha annunciato lo stop in via temporanea dell’utilizzo del Vaccino finché non saranno sciolti tutti i dubbi sulla sua sicurezza. “Fino a quando tutti i dubbi non saranno dissipati e finché gli esperti non daranno garanzie che non costituisce un rischio per le persone, interromperemo le vaccinazioni con questo Vaccino”, ha affermato in una nota il primo ministro Boyko Borissov. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 12 marzo 2021) Si allunga l’elenco dei Paesi europei che hanno sospeso le vaccinazioni anti-con il siero didopo la segnalazione di alcune reazioni gravi. Dopo Danimarca, Norvegia e Islanda, oggi è il turno dellache ha annunciato loin via temporanea dell’utilizzo delfinché non saranno sciolti tutti i dubbi sulla sua sicurezza. “Fino a quando tutti i dubbi non saranno dissipati e finché gli esperti non daranno garanzie che non costituisce un rischio per le persone, interromperemo le vaccinazioni con questo”, ha affermato in una nota il primo ministro Boyko Borissov. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

RobertoBurioni : Fantastica notizia! EMA ha approvato il vaccino Jonshon & Johnson di cui avevo parlato qualche giorno fa. Un'altra… - Giorgiolaporta : La #Danimarca (che ricordo essere guidata dai socialisti alleati del #Pd e non da pericolosi #NoVax complottisti) h… - RobertoBurioni : Apppena uscita comunicazione tranquillizzante EMA sulla questione vaccino AstraZeneca , nel silenzio vergognoso del… - ALstabellini : RT @noemiserracini: La vita è come un vaccino anti Covid-19, non sai mai quello che ti capita. #vaccini #vaccinazione #astrazeneca #pfizer… - maximchd : RT @tempoweb: Vaccino, figuraccia di Selvaggia Lucarelli: una 'paragiornalista e tuttologa del web' #selvaggialucarelli #margheritafronte #… -