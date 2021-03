Uomini e donne anticipazioni: CLAUDIO e SABINA, scelta a sorpresa! (Di venerdì 12 marzo 2021) Una scelta a sorpresa si svolgerà prossimamente nel salotto di Uomini e donne. Parliamo di CLAUDIO e SABINA, che nel tempo hanno dato vita a un’interessante storia d’amore mai realmente apprezzata dagli opinionisti in studio. Tutto comincerà quando CLAUDIO rivelerà di dover lasciare la Capitale nel prossimo mese di maggio, a causa di un impegno lavorativo che lo costringerà a trasferirsi in un’altra città. L’uomo dovrà inizialmente trascorrere dei weekend lontano da Roma e chiederà a SABINA di andare insieme a lui. Il cavaliere ne approfitterà per chiedere alla corteggiatrice di trasferirsi in pianta stabile con lui. La De Filippi sarà sorpresa di fronte a questa scelta improvvisa e chiederà a SABINA se abbia intenzione di lasciare il ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 12 marzo 2021) Unaa sorpresa si svolgerà prossimamente nel salotto di. Parliamo di, che nel tempo hanno dato vita a un’interessante storia d’amore mai realmente apprezzata dagli opinionisti in studio. Tutto comincerà quandorivelerà di dover lasciare la Capitale nel prossimo mese di maggio, a causa di un impegno lavorativo che lo costringerà a trasferirsi in un’altra città. L’uomo dovrà inizialmente trascorrere dei weekend lontano da Roma e chiederà adi andare insieme a lui. Il cavaliere ne approfitterà per chiedere alla corteggiatrice di trasferirsi in pianta stabile con lui. La De Filippi sarà sorpresa di fronte a questaimprovvisa e chiederà ase abbia intenzione di lasciare il ...

Advertising

matteosalvinimi : Sempre GRAZIE alle donne e agli uomini dell’Arma dei @_Carabinieri_. - istat_it : Nella media del 2020 calo dell’occupazione senza precedenti (-456mila, -2%), maggiore per le donne (-2,5% contro il… - emergenzavvf : Dati @istat_it, 92,2% la fiducia degli italiani sui #vigilidelfuoco: “Si conferma la straordinaria stima riposta n… - bonny1290 : Alla fine giustizia è stata fatta la vostra beniamina sponsorizza ocean aparts come tutte le influencer di uomini e… - injooheonsarms : contando che sono gli uomini nella maggior parte dei casi i responsabili dei danni alla società (e non le donne), p… -