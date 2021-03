“Statua…”. Roberto Bolle nudo. Sì, lo ha rifatto: è tutto ‘di marmo’ ma gli occhi cadono soprattutto lì (Di venerdì 12 marzo 2021) Roberto Bolle, mai visto così. Per la gioia delle numerosissime fan, il noto ballerino ha deciso di rendere omaggio alla bellezza. Nelle ultime ore ha reso pubblica una foto artistica in bianco e nero dove si mostra totalmente nudo. Lo scatto risale al 2009 e reca la firma di un famoso fotografo dedito al mondo della moda e con il quale esiste una collaborazione già da diversi anni, ovvero Bruce Weber. Chi ama e segue Roberto Bolle non può non avere un pezzo unico da collezione, ‘An athlete in tights’, il libro edito nel 2009 che riporta i più bei ritratti del ballerino, tra cui anche quella del nudo integrale rispolverata dal cassetto dei ricordi dal diretto interessato. Su un muro di cinta di una fabbrica di Miami, Roberto Bolle dà le spalle alle ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 12 marzo 2021), mai visto così. Per la gioia delle numerosissime fan, il noto ballerino ha deciso di rendere omaggio alla bellezza. Nelle ultime ore ha reso pubblica una foto artistica in bianco e nero dove si mostra totalmente. Lo scatto risale al 2009 e reca la firma di un famoso fotografo dedito al mondo della moda e con il quale esiste una collaborazione già da diversi anni, ovvero Bruce Weber. Chi ama e seguenon può non avere un pezzo unico da collezione, ‘An athlete in tights’, il libro edito nel 2009 che riporta i più bei ritratti del ballerino, tra cui anche quella delintegrale rispolverata dal cassetto dei ricordi dal diretto interessato. Su un muro di cinta di una fabbrica di Miami,dà le spalle alle ...

