Sicilia, il caso dei vaccini alle persone indicate dal sindaco della Lega: "In lista 25 persone, la metà è stata rimandata a casa" (Di venerdì 12 marzo 2021) Mentre in Sicilia i soggetti fragili non hanno idea su quando verranno vaccinati, dodici persone, inserite in una lista di un Centro comunale operativo, hanno ricevuto la prima dose del vaccino senza averne alcun diritto. Il caso, come rivelato dal quotidiano online Live Sicilia, è scoppiato a Motta Sant'Anastasia, comune in provincia di Catania e feudo del sindaco leghista e vice segretario regionale del Carroccio Anastasio Carrà. Tutto è cominciato il 3 marzo, giorno in cui il primo cittadino sostiene di avere ricevuto un messaggio in una chat in cui vengono gestite le emergenze. Nel testo ci sarebbe stato l'invito – non è chiaro da parte di chi – per i componenti del Centro comunale operativo, che è una struttura di supporto alla Protezione civile per l'emergenza, ...

