Roma, colpo in gioielleria: ladri di preziosi in azione, è caccia alla banda (Di venerdì 12 marzo 2021) Hanno fatto irruzione nel centro commerciale di viale della Primavera e hanno messo a segno un colpo nella gioielleria Stroili Oro. E’ successo questa notte, intorno alle 3, quando una banda di ladri ha portato via orologi, gioielli e preziosi dal valore ancora da quantificare. Sul posto sono stati trovati degli attrezzi atti allo scasso, ma ora i Carabinieri della stazione di Centocelle stanno visionando le telecamere di videosorveglianza per rintracciare e dare un volto ai malviventi. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 marzo 2021) Hanno fatto irruzione nel centro commerciale di viale della Primavera e hanno messo a segno unnellaStroili Oro. E’ successo questa notte, intorno alle 3, quando unadiha portato via orologi, gioielli edal valore ancora da quantificare. Sul posto sono stati trovati degli attrezzi atti allo scasso, ma ora i Carabinieri della stdi Centocelle stanno visionando le telecamere di videosorveglianza per rintracciare e dare un volto ai malviventi. su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Roma, colpo in gioielleria: ladri di preziosi in azione, è caccia alla banda - Alessioh_ : 'Roma e il Lazio sono davvero ad un passo dalla zona rossa, che significherebbe un altro colpo duro per gli imprend… - cgregorio52 : RT @AndreaLompio53: Roma: grillino che ha avuto la prima iniezione di vaccino #AstraZeneca, dal lotto ABV 2856, diventa di colpo intelligen… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) - Triplo colpo italiano, la Roma vede i quarti di finale. Grazie alle reti di Pellegrini, El Shaar… - infoitsport : Roma-Shakhtar Donetsk 3-0 diretta: Mancini cala il tris. Colpo di testa vincente del difensore -

Ultime Notizie dalla rete : Roma colpo Delitto di Faenza. Nessuna richiesta a tribunale della Libertà per i due imputati Ilenia Fabbri 46 anni fu uccisa con un colpo alla gola il 6 febbraio scorso nel suo appartamento di ... A Roma sempre la Scientifica inizierà gli esami sul materiale isolato nell'appartamento del ...

Centocelle, colpo in centro commerciale: assaltata gioielleria Roma " Furto nella notte nella gioielleria Stroili che si trova all'interno del centro commerciale di viale della Primavera, in zona Centocelle a Roma. I banditi sono riusciti ad introdursi all'interno della struttura e a forzare le vetrine dell'attivita', mettendo mano su gioielli e orologi prima che scattasse l'allarme automatico. In pochi ...

Calciomercato Roma: colpo dall’Hellas Verona Stop and Goal Scuole chiuse, genitori disperati: «Ripiombati nell'incubo». E gli istituti si preparano: «Venite a prendere i libri» Ed è un colpo al cuore. Da lunedì in mezza Italia le scuole di ogni ordine e grado potrebbero chiudere, Lazio compreso, e sembra di tornare esattamente a un anno fa. Dejavù. Alcuni istituti di Roma si ...

Scuole chiuse, gli istituti si preparano: «Venite a prendere i libri». Genitori disperati: «Ripiombati nell'incubo» «Cari genitori, nel fine settimana potrete venire a ritirare i libri dei vostri figli a scuola in vista della probabile chiusura a partire da lunedì». «Il messaggio ...

Ilenia Fabbri 46 anni fu uccisa con unalla gola il 6 febbraio scorso nel suo appartamento di ... Asempre la Scientifica inizierà gli esami sul materiale isolato nell'appartamento del ..." Furto nella notte nella gioielleria Stroili che si trova all'interno del centro commerciale di viale della Primavera, in zona Centocelle a. I banditi sono riusciti ad introdursi all'interno della struttura e a forzare le vetrine dell'attivita', mettendo mano su gioielli e orologi prima che scattasse l'allarme automatico. In pochi ...Ed è un colpo al cuore. Da lunedì in mezza Italia le scuole di ogni ordine e grado potrebbero chiudere, Lazio compreso, e sembra di tornare esattamente a un anno fa. Dejavù. Alcuni istituti di Roma si ...«Cari genitori, nel fine settimana potrete venire a ritirare i libri dei vostri figli a scuola in vista della probabile chiusura a partire da lunedì». «Il messaggio ...