Nuovo decreto Draghi: coprifuoco, lockdown nel weekend e a Pasqua. Cosa cambia (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Covid non ferma la sua corsa: i contagi e i ricoveri negli ospedali aumentano e le varianti fanno semrpe più paura. Per questo, il governo di Mario Draghi prepara un decreto legge e non più un ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Covid non ferma la sua corsa: i contagi e i ricoveri negli ospedali aumentano e le varianti fanno semrpe più paura. Per questo, il governo di Marioprepara unlegge e non più un ...

Advertising

ItaliaViva : Questo nuovo decreto dovrebbe cambiare i meccanismi: togliere i codici #Ateco, arrivando a più imprese che finora s… - TgLa7 : #Covid, #Cdm domani alle 11.30, a odg nuovo decreto - repubblica : Il Decreto Sostegni slitta ancora, famiglie e aziende nei guai: Il nuovo intervento da 32 miliardi, che contiene i… - NoiNotizie : #Puglia verso la zona arancione con ulteriori restrizioni per barese e tarantino. Oggi il nuovo decreto, ulteriori… - marchese_il : RT @sarabanda_: Decreto Sostegni (32mld) bloccato da giorni per litigi nella maggioranza. Nuovo DPCM sul Covid bloccato per divergenze tra… -