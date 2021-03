Numeri da zona rossa nei nostri comuni; Garbagnate, morto dopo la caduta dalla scala | ANTEPRIMA (Di venerdì 12 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Questa settimana il notiziario si apre con i Numeri della diffusione del contagio da Covid 19: in 13 nostri comuni ci sono Numeri da zona rossa, da Bollate a Uboldo, da Caronno a Solaro, da Cogliate a Cislago. Raccontiamo il terribile incidente di Bollate in cui una donna ha perso la vita dopo il frontale tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Numeri da zona rossa nei nostri comuni; ... Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 12 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Questa settimana il notiziario si apre con idella diffusione del contagio da Covid 19: in 13ci sonoda, da Bollate a Uboldo, da Caronno a Solaro, da Cogliate a Cislago. Raccontiamo il terribile incidente di Bollate in cui una donna ha perso la vitail frontale tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolodanei; ...

Advertising

chedisagio : Non riesco a capire come mai i numeri nella mia regione siano da 'zona rossa' già da giorni, eppure si debba aspett… - lucatelese : La zona rossa del Lazio (e in tante altre regioni con numeri sotto controllo) che passa da giallo ad arancione: un… - fanpage : La Lombardia si prepara a diventare zona rossa e Attilio Fontana sostiene che il Covid stia rallentando. - ReggioPress : Covid, i numeri condannano l’Emilia Romagna: verso la zona rossa da lunedì - __carlitos83 : RT @lucatelese: La zona rossa del Lazio (e in tante altre regioni con numeri sotto controllo) che passa da giallo ad arancione: un dannoso… -