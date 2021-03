“Marvel Studios Assembled | Il dietro le quinte di WandaVision” disponibile in streaming

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 12 marzo 2021): Illedi, il nuovo speciale in stile documentario che mostra agli spettatori i retroscena della serie di successo dei, è ora inin esclusiva su Disney+. Il primo episodio di questa innovativa serie di speciali in stile documentario presenta Elizabeth Olsen, Paul Bettany e il team creativo dimentre invitano gli spettatoriledella loro emozionante serie. Guarda come il concetto sorprendente della produzione ha preso forma ispirandosi alle sitcom classiche. Assisti a come la troupe ha fatto di tutto per emulare i vari metodi cinematografici ...