L’occhiello per niente ambiguo di Libero sulla Lucarelli che «vuol farsi inoculare» (Di venerdì 12 marzo 2021) Già questa mattina abbiamo misurato la temperatura alla carta stampata italiana, partendo dai titoli sul vaccino Astrazeneca e sul modo con cui è stata data la notizia del ritiro del lotto. Ma è necessario un atto secondo, soprattutto per quello che riguarda il tenore della notizia e le argomentazioni che sono state utilizzate per diffonderla. Se Libero – a onor del vero – non si era comportato peggio degli altri sul caso AstraZeneca, ha evidentemente deciso di recuperare affrontando l’argomento Selvaggia Lucarelli sul vaccino ai giornalisti. LEGGI ANCHE > Salvini dice che tutela i minori (e se la prende con il Viminale) Selvaggia Lucarelli sul vaccino ai giornalisti e l’interpretazione di Libero Libero ha deciso di dedicare un ampio spazio sulla sua edizione cartacea a un botta e ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 12 marzo 2021) Già questa mattina abbiamo misurato la temperatura alla carta stampata italiana, partendo dai titoli sul vaccino Astrazeneca e sul modo con cui è stata data la notizia del ritiro del lotto. Ma è necessario un atto secondo, soprattutto per quello che riguarda il tenore della notizia e le argomentazioni che sono state utilizzate per diffonderla. Se– a onor del vero – non si era comportato peggio degli altri sul caso AstraZeneca, ha evidentemente deciso di recuperare affrontando l’argomento Selvaggiasul vaccino ai giornalisti. LEGGI ANCHE > Salvini dice che tutela i minori (e se la prende con il Viminale) Selvaggiasul vaccino ai giornalisti e l’interpretazione diha deciso di dedicare un ampio spaziosua edizione cartacea a un botta e ...

Advertising

david1988mm : RT @giornalettismo: Un occhiello che è tutto un programma per l'articolo di #Libero sul #VaccinoAiGiornalisti e sulle parole di @stanzaselv… - giornalettismo : Un occhiello che è tutto un programma per l'articolo di #Libero sul #VaccinoAiGiornalisti e sulle parole di… - SimoneBellandi1 : @uolller @granmartello Eh no Ho detto superfluo; lui de Il Fatto è il pleonasmo; è l'orpello dell'occhiello per chi… - antonellaa262 : Aktis Acquachiara: sabato 13 marzo la squadra di Mauro Occhiello a Catania per l’ultima giornata di andata del camp… - martignonipolti : Un nuovo fiore all’occhiello per l’indirizzo di Bellinzona a vocazione universitaria (polo scientifico), confermato… -

Ultime Notizie dalla rete : L’occhiello per Serie B DAZN 2a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti Digital-Sat News