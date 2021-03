LIVE Parigi-Nizza, Sesta tappa in DIRETTA: dopo un’ora di gara, la fuga riesce ad andare. Sei corridori al comando (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.00 12.20 Il gruppo rallenta, i fuggitivi ora hanno 1’20”. 12.16 Sei in testa con trenta secondi sul gruppo, questi i loro nomi: Anthony Perez (Cofidis), Victor Campenaerts (Qhubeka), Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), Alexey Lutsenko (Astana), Jonathan Hivert (B&B Hotels) e Julien El Fares (EF Education-Nippo). 12.12 Perez passa in testa al primo GPM di giornata, la Côtes des Tuilières. 12.11 Cambia nuovamente lo scenario, davanti, dopo 50 chilometri, troviamo Victor Campenaerts (Qhubeka), Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), Anthony Perez (Cofidis), Alexey Lutsenko (Astana), Rui Costa (UAE) e Rein Taramae (Intermarché) . 12.08 Casper Pedersen (DSM), Ben Swift (Ineos ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.00 12.20 Il gruppo rallenta, i fuggitivi ora hanno 1’20”. 12.16 Sei in testa con trenta secondi sul gruppo, questi i loro nomi: Anthony Perez (Cofidis), Victor Campenaerts (Qhubeka), Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), Alexey Lutsenko (Astana), Jonathan Hivert (B&B Hotels) e Julien El Fares (EF Education-Nippo). 12.12 Perez passa in testa al primo GPM di giornata, la Côtes des Tuilières. 12.11 Cambia nuovamente lo scenario, davanti,50 chilometri, troviamo Victor Campenaerts (Qhubeka), Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), Anthony Perez (Cofidis), Alexey Lutsenko (Astana), Rui Costa (UAE) e Rein Taramae (Intermarché) . 12.08 Casper Pedersen (DSM), Ben Swift (Ineos ...

