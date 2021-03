LIVE America’s Cup in DIRETTA: New Zealand in fuga in gara-4 (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.32 I neozelandesi non stanno rispondendo alle manovre di Luna Rossa, limitandosi ad inseguire la pressione di vento migliore Sempre 350 metri di margine. 5.30 350 metri di vantaggio per i padroni di casa in questo secondo lato di bolina. Solo un miracolo può riaprire questa regata. 5.29 Luna Rossa al gate-2 paga 34?. Gli italiani hanno spanciato prima della virata. Regata ormai compromessa, si va verso il 2-2. 5.28 Team New Zealand vira alle boe, è cresciuto il vantaggio dei Kiwi. 5.28 New Zealand vira verso le boe, ha guadagnato in questo tratto di poppa. 5.27 Ci sono 9 nodi, ma i Kiwi si stanno confermando molto forti anche in queste condizioni. 5.26 Allunga inesorabilmente Team New Zealand. 200 metri. Non paga la scelta del lato destro per Luna Rossa. 5.26 ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.32 I neozelandesi non stanno rispondendo alle manovre di Luna Rossa, limitandosi ad inseguire la pressione di vento migliore Sempre 350 metri di margine. 5.30 350 metri di vantaggio per i padroni di casa in questo secondo lato di bolina. Solo un miracolo può riaprire questa regata. 5.29 Luna Rossa al gate-2 paga 34?. Gli italiani hanno spanciato prima della virata. Regata ormai compromessa, si va verso il 2-2. 5.28 Team Newvira alle boe, è cresciuto il vantaggio dei Kiwi. 5.28 Newvira verso le boe, ha guadagnato in questo tratto di poppa. 5.27 Ci sono 9 nodi, ma i Kiwi si stanno confermando molto forti anche in queste condizioni. 5.26 Allunga inesorabilmente Team New. 200 metri. Non paga la scelta del lato destro per Luna Rossa. 5.26 ...

