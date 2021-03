L' inquinamento da bitcoin

Leggi su panorama

(Di venerdì 12 marzo 2021) Le transazioni con questa moneta di scambio digitale richiedono un'enorme quantità di calcoli complessi e, di conseguenza, un utilizzo di energia che aumenta (e di parecchio) la CO2 nell'atmosfera. La soluzione? Cambiare, laddove è possibile, le nostre abitudini sul web. Mai prima di oggi un sistema di pagamento aveva proposto problemi così vasti per la storia dell'umanità. Al di là dei suoi risvolti economici, ilanticipa quale genere di sfide avremo di fronte nei prossimi anni quando buona parte della vita quotidiana, dalle relazioni umane a quelle economiche e di apprendimento, si svolgerà in rete. Ne sono prova i recenti studi su riviste come Energy Research & Social Science e Nature, secondo i quali nell'ultimo anno l'uso delha prodotto emissioni di anidride carbonica comparabili a quelle del Belgio. La ragione di questo ...