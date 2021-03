Inter, leggera infiammazione al ginocchio sinistro per Eriksen (Di venerdì 12 marzo 2021) Problemi per Christian Eriksen. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista nerazzurro ha una leggera infiammazione al ginocchio sinistro e nella giornata di oggi ha svolto un lavoro individuale. Il danese verrà valutato domani, ma resta in dubbio per la gara contro il Torino, in programma domenica alle ore 15 allo Stadio Olimpico Grande Torino. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 marzo 2021) Problemi per Christian. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista nerazzurro ha unaale nella giornata di oggi ha svolto un lavoro individuale. Il danese verrà valutato domani, ma resta in dubbio per la gara contro il Torino, in programma domenica alle ore 15 allo Stadio Olimpico Grande Torino. SportFace.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA INTER Per Eriksen leggera infiammazione al ginocchio sinistro Il centrocampista ha lavorato a parte, doma… - passione_inter : Sky - Leggera infiammazione al ginocchio per Eriksen: condizioni da valutare in vista del Torino -… - BranchettiLele : RT @SkySport: ULTIM'ORA INTER Per Eriksen leggera infiammazione al ginocchio sinistro Il centrocampista ha lavorato a parte, domani sarà va… - sportface2016 : #Inter , leggera infiammazione al ginocchio sinistro per #Eriksen . Il danese verrà valutato domani - DNA_Nerazzurri : RT @SkySport: ULTIM'ORA INTER Per Eriksen leggera infiammazione al ginocchio sinistro Il centrocampista ha lavorato a parte, domani sarà va… -