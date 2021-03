Il Game Pass di Microsoft ospiterà le esclusive Bethesda? (Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo la recente acquisizione di Bethesda, Microsoft dichiara di puntare al rilascio di alcune esclusive Bethesda all’interno del Game Pass Dopo lunghe trattative, l’acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft è finalmente giunta a termine. Per le console Xbox questo significa un futuro più che roseo. Tuttavia, l’accordo in questione non cancella le collaborazioni di Bethesda già in corso. Pensiamo ai prossimi Deathloop e Ghost Wire Tokyo, i quali usciranno in esclusiva temporale su PS5. Come potete intuire, la questione non è così semplice e lineare. Oggi Phil Spencer ha dichiarato che l’obiettivo principale di Microsoft è quello di portare quante più esclusive Bethesda possibili ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo la recente acquisizione didichiara di puntare al rilascio di alcuneall’interno delDopo lunghe trattative, l’acquisizione dida parte diè finalmente giunta a termine. Per le console Xbox questo significa un futuro più che roseo. Tuttavia, l’accordo in questione non cancella le collaborazioni digià in corso. Pensiamo ai prossimi Deathloop e Ghost Wire Tokyo, i quali usciranno in esclusiva temporale su PS5. Come potete intuire, la questione non è così semplice e lineare. Oggi Phil Spencer ha dichiarato che l’obiettivo principale diè quello di portare quante piùpossibili ...

