Il 20 e 21 marzo «I Giorni di Orosia» (Di sabato 13 marzo 2021) Qui al cohousing «I Giorni di Orosia» sono diventati un incontro annuale. Il Sabato si svolge nella casa «Conversazioni in Inverno», con relatori esterni che raccontano stili e progetti di vita. È nato per salutare amici e amiche e per ascoltare altre storie, modi di esistere. Il giorno dopo, Domenica, in collaborazione con il Comune, proponiamo eventi aperti a tutti, con temi a noi cari: ecologia, convivenze, promozione del territorio. L'anno scorso, 2020, abbiamo rimandato le giornate per il Covid … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

