Gazzetta: Spalletti non fa sconti, lo spogliatoio del Napoli è adatto a lui?

La Gazzetta dello Sport traccia pro e contro dei quattro tecnici sondati da De Laurentiis per la panchina del Napoli della prossima stagione: Sarri, Benitez, Spalletti e Juric. Su Spalletti, la rosea scrive che è stato preso in considerazione da De Laurentiis perché è "un uomo Champions". Sul piano tattico predilige il 4-2-3-1 per valorizzare la fase offensiva. E' noto per il suo carattere determinato. Negli spogliatoi ha sempre generato attriti. "A Roma non è voluto scendere a compromessi, tenendo fuori Totti nel suo ultimo anno sulla panchina giallorossa. All'Inter invece ha lasciato fuori Mauro Icardi, col quale ha avuto discussioni anche per motivi extra-calcistici. A Napoli non troverebbe di certo uno spogliatoio di chierichetti".

