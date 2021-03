Diane Zoeller | la prima moglie del conduttore Paolo Bonolis

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 12 marzo 2021)è la psicologa che ha conquistato il cuore del famoso. I due sono stati insieme per molti e sono sposati dando alla luce due figli. Non si sa molto di lei, tranne che ha conseguito la laurea in psicologia preso l’Università del Connecticut e che è diventata molto famosa in questo campo, soprattutto in America dove oggi vive. I due si sono conosciuti quando erano molto giovani e hanno detto il fatidico sì nel 1983 e danno alla luce due splendidi figli, Stefano e Martina. Un amore che agli inizi va a gonfie vele, ma nel momento in cui iniziano ad esserci diversi impegni lavorati da parte di entrambi iniziano ad arrivare le discussioni che li porteranno a divorziare non troppo tardi. Ad oggivive con i due figli ...