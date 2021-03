Advertising

MediasetTgcom24 : Via libera del Cdm al decreto con le nuove misure restrittive #Coronavirusitalia - Open_gol : ?? Tutta Italia sarà zona rossa dal 3 al 5 aprile - Ristaid1 : RT @paolansuini: Via libera dal Cdm al #DecretoLegge con le nuove misure anti Covid: da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile le Regioni che avr… - zazoomblog : Covid: ok Cdm a dl nuove misure dal 15 marzo al 6 aprile - #Covid: #nuove #misure #marzo #aprile - zazoomblog : Covid: Cdm approva decreto con nuova stretta Pasqua in rosso per gli italiani - #Covid: #approva #decreto #nuova -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Cdm

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto che prevede nuove strette, compresa la Pasqua in rosso per gli italiani. Tra le norme inserite anche quella che prevede che tutte le regioni in area ...... in relazione alle nuove chiusure determinate dalla strettae dall'aumento delle zone rosse. Lo si apprende da fonti di governo mentre è in corso il: la misura sarebbe all'esame in questi ...Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge con le nuove misure anti Covid in vigore fino al 6 aprile. A fronte dell'aumento ...Roma, 12 mar. (Adnkronos) - Via libera del Consiglio dei ministri al decreto che prevede nuove strette, compresa la Pasqua in rosso per gli italiani. Tra le norme inserite anche quella che prevede che ...