Centro sociale senza sede da due anni, flash mob degli attivisti: "Risposte immediate dal Comune" Tempo di lettura: 2 minuti Da due anni esatti senza sede, ancora sotto sequestro per problemi strutturali, gli attivisti del Centro sociale Ex Canapificio di Caserta, che gestiscono importanti servizi per migranti e cittadini, si sono ritrovati per un flash mob all'esterno di quella che dovrebbe essere la nuova sede, l'ex Omni (Opera Nazionale Materna Infantile) di viale Beneduce, una volta sede del Rettorato, per la quale la Regione è pronta a stanziare 700mila euro per la ristrutturazione. Il Comune di Caserta non ha però ancora provveduto ad affidare la struttura al Centro sociale, così gli attivisti hanno deciso di attuare una forma di protesta, anche per ricordare ...

