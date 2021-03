Brasile, arbitro fa pipì in campo e viene pizzicato dalle telecamere… (Di venerdì 12 marzo 2021) Succede anche questo in un campo di calcio. L'arbitro non è riuscito a prepararsi al meglio prima di dirigere la partita e... ha deciso di "liberarsi" sul terreno di gioco. Esattamente. Un direttore di gara ha fatto la pipì pochi istanti prima del fischio d'inizio della gara: il tutto rigorosamente... ripreso dalle telecamere.Accade in Brasile, e il protagonista è Denis da Silva Ribeiro Serafim fischietto in occasione del match tra Boavista e Goias, gara di Copa de Brasil.L'uomo, probabilmente, sperava di non essere ripreso, e ha deciso, forse per non ritardare l'inizio della sfida, di "svuotare la vescica" sul campo cercando di essere discreto. Senza togliersi i pantaloncini, il direttore di gara si è sistemato in modo da non dare nell'occhio. Eppure, sui social, nessuno si è perso il ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 12 marzo 2021) Succede anche questo in undi calcio. L'non è riuscito a prepararsi al meglio prima di dirigere la partita e... ha deciso di "liberarsi" sul terreno di gioco. Esattamente. Un direttore di gara ha fatto lapochi istanti prima del fischio d'inizio della gara: il tutto rigorosamente... ripresotelecamere.Accade in, e il protagonista è Denis da Silva Ribeiro Serafim fischietto in occasione del match tra Boavista e Goias, gara di Copa de Brasil.L'uomo, probabilmente, sperava di non essere ripreso, e ha deciso, forse per non ritardare l'inizio della sfida, di "svuotare la vescica" sulcercando di essere discreto. Senza togliersi i pantaloncini, il direttore di gara si è sistemato in modo da non dare nell'occhio. Eppure, sui social, nessuno si è perso il ...

