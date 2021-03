Bergamo, voucher Taxi gratuiti per le persone più fragili della città (Di venerdì 12 marzo 2021) Approvata in Giunta la convenzione tra Comune di Bergamo e il Consorzio Artigiani Taxisti Bergamaschi che consentirà di offrire ai cittadini più fragili un voucher gratuito del valore di 15,00 euro per usufruire del servizio Taxi negli spostamenti legati ad esigenze sanitarie in fascia diurna ma anche notturna, dalle 22.00 alle 5.00. Il servizio è rivolto ai residenti a Bergamo over 65 anni, alle persone con impedimenti fisici o con mobilità ridotta, ai cittadini con patologie accertate, ai componenti di nuclei fortemente colpiti dalla crisi economica, ma anche alle donne in stato di gravidanza, a tutti coloro che hanno quindi necessità di spostarsi per fare visite mediche, andare a trovare parenti ricoverati in ospedale, ritirare o consegnare documentazione ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 12 marzo 2021) Approvata in Giunta la convenzione tra Comune die il Consorzio Artigianisti Bergamaschi che consentirà di offrire ai cittadini piùungratuito del valore di 15,00 euro per usufruire del servizionegli spostamenti legati ad esigenze sanitarie in fascia diurna ma anche notturna, dalle 22.00 alle 5.00. Il servizio è rivolto ai residenti aover 65 anni, allecon impedimenti fisici o con mobilità ridotta, ai cittadini con patologie accertate, ai componenti di nuclei fortemente colpiti dalla crisi economica, ma anche alle donne in stato di gravidanza, a tutti coloro che hanno quindi necessità di spostarsi per fare visite mediche, andare a trovare parenti ricoverati in ospedale, ritirare o consegnare documentazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo voucher ''RSA bergamasche a rischio chiusura'': il grido d'allarme dei sindacati ... pur avendo ottenuto parziali risultati come gli accordi sul voucher per le prime classi SOSIA, non ...la vita a causa del Covid sono stati circa 2.000 ospiti delle RSA della provincia di Bergamo, circa ...

Striscioni a un anno dal lockdown "Lo sport merita rispetto" ... indennità per i collaboratori sportivi, estensione della riduzione delle locazioni tra privati, ampliamento EcoBonus 110% a tutta la struttura e riconfermare i voucher di rimborso abbonamento". In ...

Atb rimborsa gli abbonamenti da lockdown: come fare ATB (municipalizzata del trasporto pubblico di Bergamo) comunica che, da mercoledì 10 marzo i clienti che hanno ottenuto il voucher di rimborso per il mancato utilizzo dell’abbonamento durante il peri ...

