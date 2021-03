Anche l'Aifa autorizza: via libera in Italia al vaccino monodose Johnson & Johnson (Di venerdì 12 marzo 2021) La Commissione tecnico-scientifica (CTS) dell'Agenzia si è riunita oggi ed ha confermato la valutazione dell'EMA sull'efficacia del vaccino che nelle forme gravi arriva fino al 77% dopo 14 giorni dalla somministrazione e all'85% dopo 28 giorni dalla somministrazione Leggi su rainews (Di venerdì 12 marzo 2021) La Commissione tecnico-scientifica (CTS) dell'Agenzia si è riunita oggi ed ha confermato la valutazione dell'EMA sull'efficacia delche nelle forme gravi arriva fino al 77% dopo 14 giorni dalla somministrazione e all'85% dopo 28 giorni dalla somministrazione

