Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2021 ore 16 | 30

(Di giovedì 11 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 11 MARZOORE 16.20 SIMONE PAZZAGLIA BEN TROVATI CON L’APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA GENERA CODE ALL’ALTEZZA DELL’A24, SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE ANCHE ALL’ALTEZZA DI LABARO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER UN VEICOLO IN PANNE TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL GRA PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA FL4VELLETRI TRAFFICO RALLENTATO PER UN GUASTO TECNICO TRA LANUVIO E VELLETRI, RITARDI FINO A 40 MINUTI DISAGI ANCHE SULLA FL8NETTUNO DOVE EPR UN GUASTO A PASSAGGIO A LIVELLO TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE SI REGISTRANO RITARDI FINO A 40 MINUTI CONCLUDIAMO L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO: ILÈ IN ZONA ...