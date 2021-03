Vaccino Astrazeneca, Piemonte blocca dosi sospette (Di giovedì 11 marzo 2021) Il Piemonte blocca la dosi sospette del Vaccino Astrazeneca contro il Covid dopo che l’Aifa ha deciso di sospendere l’utilizzo del lotto Abv2856 su tutto il territorio nazionale per reazioni sospette in alcuni vaccinati. L’Unità di crisi ha dato disposizione alle Asl di sospendere immediatamente la somministrazione dei vaccini appartenenti a questo lotto, garantendo la continuità della campagna vaccinale attraverso l’inoculazione di dosi appartenenti a lotti differenti. La decisione di sospendere in Piemonte le dosi sospette di Astrazeneca è stata comunicata con una nota dalla Regione in cui si precisa che “al momento non è stata segnalata alcun criticità particolare da parte ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 11 marzo 2021) Illadelcontro il Covid dopo che l’Aifa ha deciso di sospendere l’utilizzo del lotto Abv2856 su tutto il territorio nazionale per reazioniin alcuni vaccinati. L’Unità di crisi ha dato disposizione alle Asl di sospendere immediatamente la somministrazione dei vaccini appartenenti a questo lotto, garantendo la continuità della campagna vaccinale attraverso l’inoculazione diappartenenti a lotti differenti. La decisione di sospendere inlediè stata comunicata con una nota dalla Regione in cui si precisa che “al momento non è stata segnalata alcun criticità particolare da parte ...

