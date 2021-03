Sul caso AstraZeneca il governo è cauto e attende l'Ema (Di giovedì 11 marzo 2021) AGI - Attesa per la revisione annunciata da Ursula von der Leyen sui vaccini AstraZeneca. E fiducia nella valutazione dell'Agenzia europea per il farmaco (Ema) secondo cui al momento non c'è l'evidenza di un nesso tra la somministrazione del vaccino di AstraZeneca e i casi di trombosi segnalati in diversi Stati della Ue. Austria, Estonia, Lituania, Lussemburgo e Lettonia hanno sospeso le inoculazioni con il lotto sospetto, l'Abv5300, mentre Danimarca, Norvegia e Islanda sono andate oltre e hanno sospeso tutte le somministrazioni del siero di AstraZeneca. L'Italia ha invece bloccato un lotto sospetto, l'Abv2856. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha avuto in mattinata un colloquio telefonico con la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. E' stata la stessa presidente dell'esecutivo Ue, nel corso del colloquio, a sottolineare che non ci sono al momento evidenze tra ... Leggi su agi (Di giovedì 11 marzo 2021) AGI - Attesa per la revisione annunciata da Ursula von der Leyen sui vaccini AstraZeneca. E fiducia nella valutazione dell'Agenzia europea per il farmaco (Ema) secondo cui al momento non c'è l'evidenza di un nesso tra la somministrazione del vaccino di AstraZeneca e i casi di trombosi segnalati in diversi Stati della Ue. Austria, Estonia, Lituania, Lussemburgo e Lettonia hanno sospeso le inoculazioni con il lotto sospetto, l'Abv5300, mentre Danimarca, Norvegia e Islanda sono andate oltre e hanno sospeso tutte le somministrazioni del siero di AstraZeneca. L'Italia ha invece bloccato un lotto sospetto, l'Abv2856. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha avuto in mattinata un colloquio telefonico con la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. E' stata la stessa presidente dell'esecutivo Ue, nel corso del colloquio, a sottolineare che non ci sono al momento evidenze tra ...

