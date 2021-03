Quirinale | Riccardo Amicuzi | giovane scrittore esperto di guerre mondiali**

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Impegnato in ricerche che confluiscono in scritti sulla prima e la seconda guerra mondiale, dove emergono le figure dei caduti per la nostra libertà,, 14 anni, è stato premiato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la passione e l'impegno che sostengono, sin da giovanissimo, la sua vocazione di narratore. Residente a frazione Porto di Potenza Picena, in provincia di Macerata, con sensibilità ha indagato storie di persone e comunità e le sue qualità dihanno già meritato numerosi e pubblici apprezzamenti. Ha partecipato con i suoi lavori a numerosi concorsi a livello regionale, nazionale e internazionale ricevendo premi e riconoscimenti per il suo “stile ricco, ricercato, per nulla scolastico”. Grazie a queste apprezzate e precoci qualità ...