Pubblica Amministrazione: i punti della riforma varata dal Governo Draghi

Cosa cambia per la Pubblica Amministrazione dopo il patto firmato tra Brunetta e i rappresentanti sindacali: rinnovi contrattuali e non solo A Palazzo Chigi il ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil hanno firmato il "Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale", un accordo per ridisegnare il ruolo della PA. L'obiettivo ultimo della riforma è quello di riconoscere alla Pa il ruolo centrale di "motore di sviluppo" e "catalizzatore della ripresa". Sei sono i pilastri del nuovo patto: lavoro agile; revisione dei sistemi di classificazione professionale; formazione del personale; sistemi di partecipazione sindacale; welfare contrattuale.

