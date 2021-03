Piemonte verso la zona rossa, Cirio: «L’indice Rt è salito a 1.41», le altre regioni a rischio (Di giovedì 11 marzo 2021) Piemonte zona rossa a rischio, ma non solo. Per molte regioni si prospetta un cambio di colore per via dell’aumento dei contagi Covid e della diffusione delle varianti. Tra queste ci sarebbero il già citato Piemonte, ma anche il Veneto e la Lombardia. Il Lazio in netto peggioramento da un punto di vista epidemiologico: dovrebbe passare da zona gialla ad arancione. Maggiori certezze si avranno a seguito della diffusione del monitoraggio dell’Iss, prevista come di consueto, domani. leggi anche l’articolo —> Che cos’è il Priapismo, cause e trattamento: un nuovo sintomo del Covid? «L’indice Rt in Piemonte è salito a 1.41. Non abbiamo ancora il report, ma da Roma l’Iss ci ha anticipato il dato». A riferirlo è stato ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 11 marzo 2021), ma non solo. Per moltesi prospetta un cambio di colore per via dell’aumento dei contagi Covid e della diffusione delle varianti. Tra queste ci sarebbero il già citato, ma anche il Veneto e la Lombardia. Il Lazio in netto peggioramento da un punto di vista epidemiologico: dovrebbe passare dagialla ad arancione. Maggiori certezze si avranno a seguito della diffusione del monitoraggio dell’Iss, prevista come di consueto, domani. leggi anche l’articolo —> Che cos’è il Priapismo, cause e trattamento: un nuovo sintomo del Covid? «Rt ina 1.41. Non abbiamo ancora il report, ma da Roma l’Iss ci ha anticipato il dato». A riferirlo è stato ...

