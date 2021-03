Per la prima volta il Garante privacy multa un ente pubblico per non aver nominato il responsabile dei dati (Di giovedì 11 marzo 2021) Ministero dello Sviluppo economico (LaPresse – Stefano Costantino)Per la prima volta il Garante per la privacy ha sanzionato una pubblica amministrazione per non avere nominato il responsabile della protezione dati. Nel mirino c’è il ministero dello Sviluppo economico (Mise), che dovrà pagare 75mila euro per non avere nominato il responsabile (Rpd) entro il 28 maggio 2018, data di piena applicazione del regolamento europeo per la protezione dei dati, Gdpr, e avere diffuso sul sito web istituzionale le informazioni personali di oltre 5mila manager. Il Mise, scrive il Garante, ha “provveduto alla nomina e alla comunicazione al Garante ... Leggi su wired (Di giovedì 11 marzo 2021) Ministero dello Sviluppo economico (LaPresse – Stefano Costantino)Per lailper laha sanzionato una pubblica amministrazione per nonildella protezione. Nel mirino c’è il ministero dello Sviluppo economico (Mise), che dovrà pagare 75mila euro per nonil(Rpd) entro il 28 maggio 2018, data di piena applicazione del regolamento europeo per la protezione dei, Gdpr, ee diffuso sul sito web istituzionale le informazioni personali di oltre 5mila manager. Il Mise, scrive il, ha “provveduto alla nomina e alla comunicazione al...

Advertising

TgLa7 : Siracusa, muore militare per arresto cardiaco, 43 anni. Aveva fatto #vaccino Covid poche ore prima. 'Non ci sono ev… - ClaMarchisio8 : Partita assurda ?? Si mette male, la rimonti e poi... Bisogna chiuderla. Dopo la perdi per errori che non puoi perme… - FBiasin : Il monte ingaggi del #Porto è di circa 100 milioni. Il monte ingaggi della #Juve tocca i 236 milioni (fonte… - RuhumYildizim : @1a_v1ttor La C) la escludo, i testimoni chi saranno? Amici o complici di D.? Ma soprattutto, avranno già firmato?… - milanistasnob : @FFunesto @Tractor220510 @FootballAndDre1 Senti piscia in testa, pogba e cavani non sono titolari, i titolari pesan… -