Nasce SardexPay | si allarga per le Pmi l’occasione di scambiare beni e servizi con moneta digitale “Nuove occasioni di business”

Il progetto Sardex.net si amplia con la piattaforma SardexPay, un nuovo canale che consente ad imprese, liberi professionisti e associazioni di scambiare beni e servizi su un circuito online tramite una moneta digitale. Nella nuova piattaforma in cui un Sardex vale un euro, sarà possibile permettere a migliaia di aziende in tutta Italia di operare in un sistema multilaterale e multitemporale. "Oggi lanciamo il rebranding di Sardex, per ribadire le nostre radici ed evidenziare la nostra evoluzione in una Community ormai nazionale, sempre più ricca di prodotti e servizi, sempre più al fianco delle PMI italiane e dei loro dipendenti offrendo Nuove occasioni di business e liquidità aggiuntiva – ha spiegato l'amministratore ...

