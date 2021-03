Napoli | ag Jorginho | “Ritorno al Napoli con Sarri? Bella idea | calcisticamente è possibile”

Advertising

infoitsport : Agente Jorginho: “Di nuovo insieme con Sarri al Napoli sarebbe una bella idea” - infoitsport : Ag. Jorginho: 'Ritorno al Napoli con Sarri? 'E' una bella idea' - sscalcionapoli1 : Ag. Jorginho: 'Ritorno al Napoli con Sarri? 'E' una bella idea' #calciomercato - areanapoliit : Ag. #Jorginho non esclude il ritorno: 'Lui al #Napoli con Sarri? E' una bella idea' - Paroladeltifoso : Agente Jorginho: “Sarri al Napoli con Jorginho è una bella idea” -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Jorginho

Calciomercato.com

Commenta per primo Joao Santos, agente di, ha rilasciato una intervista a Radio Kiss Kiss: "Nel caso tornasse Sarri potrebbe tornare ancheè una città cheama moltissimo, che ha segnato una parte importante della sua carriera. Sarri è stato per lui un allenatore importante, con il quale si è espresso a livelli ...Calcio - Ai microfoni di Kiss Kiss, è intervenuto Joao Santos , procuratore diAg. #Jorginho: “Sarri al #Napoli con Jorginho è una bella idea. Il calciatore ha 2 anni e mezzo di contratto con il Chelsea ed è un contratto importante. Calcisticamente è possibile, certo. Bisogna ...La Juventus vuole un centrocampista. Andrea Pirlo, secondo le ultime di mercato in arrivo da Torino, avrebbe chiesto un centrocampista centrale capace di impostare il gioco. Per questo motivo il ds Fa ...