Il titolo della Juventus ancora in rosso in Borsa (Di giovedì 11 marzo 2021) Dopo la chiusura a -8% della giornata di ieri (con capitalizzazione di mercato scesa da 1,14 a 1,05 miliardi di euro), il titolo della Juventus perde ancora in apertura di Borsa, sulla scia dell'eliminazione dei bianconeri dalla UEFA Champions League per mano del Porto. Il titolo del club bianconero ha fatto registrare un -3% in L'articolo

