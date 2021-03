Fukushima, dieci anni dopo il triplice disastro il Giappone ricorda le vittime (Di giovedì 11 marzo 2021) Oggi, 11 marzo 2021, è il decimo anniversario della catastrofe di Fukushima. Alle 14:46 locali, che corrisponde alle 6:46 in Italia, tutto il Giappone ha osservato un minuto di silenzio per commemorare le oltre 15.000 vittime del triplice incidente. Il sisma di magnitudo 9 fu uno dei più potenti mai registrati. Scatenò un enorme tsunami che spazzò l’entroterra, distruggendo le città e le sue infrastrutture chiave e provocando il collasso della centrale nucleare di Fukushima Daiichi. Fukushima disastro nucleare oggi la commemorazione Il premier Giapponese Yoshihide Suga ha rilasciato un messaggio di speranza durante il memoriale organizzato al Teatro Nazionale di Tokyo, in presenza dell’Imperatore Naruhito e la consorte Masako, mentre ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 11 marzo 2021) Oggi, 11 marzo 2021, è il decimoversario della catastrofe di. Alle 14:46 locali, che corrisponde alle 6:46 in Italia, tutto ilha osservato un minuto di silenzio per commemorare le oltre 15.000delincidente. Il sisma di magnitudo 9 fu uno dei più potenti mai registrati. Scatenò un enorme tsunami che spazzò l’entroterra, distruggendo le città e le sue infrastrutture chiave e provocando il collasso della centrale nucleare diDaiichi.nucleare oggi la commemorazione Il premierse Yoshihide Suga ha rilasciato un messaggio di speranza durante il memoriale organizzato al Teatro Nazionale di Tokyo, in presenza dell’Imperatore Naruhito e la consorte Masako, mentre ...

Advertising

fanpage : Dieci anni fa un terremoto violentissimo cambiò per sempre la storia del Giappone. #Fukushima, 11 marzo 2011. Per n… - repubblica : Fukushima dieci anni dopo: il Giappone si ferma per ricordare la grande tragedia: Ma le operazioni di smantellament… - fattoquotidiano : Fukushima dieci anni dopo lo tsunami e il disastro nucleare. Il ritorno alla normalità, tra terre abbandonate e pau… - Sonia17198860 : RT @fanpage: Dieci anni fa un terremoto violentissimo cambiò per sempre la storia del Giappone. #Fukushima, 11 marzo 2011. Per non dimentic… - GianniSchicchi6 : RT @fanpage: Dieci anni fa un terremoto violentissimo cambiò per sempre la storia del Giappone. #Fukushima, 11 marzo 2011. Per non dimentic… -