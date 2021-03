Formazioni ufficiali Roma Shakhtar Donetsk: le scelte degli allenatori (Di giovedì 11 marzo 2021) Le Formazioni ufficiali di Roma Shakhtar Donetsk match valido per l’andata degli ottavi di Europa League 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Roma-Shakhtar Donetsk, match valido per l’andata degli ottavi di Europa League 2020/2021. Roma (3-4-2-1): Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; Pedro, Pellegrini; Mkhitaryan. Allenatore: Fonseca. Shakhtar (4-2-3-1): Trubin; Dodo, Vitao, Matvienko, Ismaily; Alan Patrick, Maycon; Teté, Marlos, Taison; Junior Moraes. Allenatore: Castro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Ledimatch valido per l’andataottavi di Europa League 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per l’andataottavi di Europa League 2020/2021.(3-4-2-1): Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; Pedro, Pellegrini; Mkhitaryan. Allenatore: Fonseca.(4-2-3-1): Trubin; Dodo, Vitao, Matvienko, Ismaily; Alan Patrick, Maycon; Teté, Marlos, Taison; Junior Moraes. Allenatore: Castro. Leggi su Calcionews24.com

