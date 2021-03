Ex Inter, Adriano vende la sua villa e si trasferisce in un albergo di lusso (Di giovedì 11 marzo 2021) Adriano ha venduto la sua lussuosa villa in cui viveva a Recreio, nella zona ovest di Rio. La villa è stata venduta per 1,3 milioni di euro. In attesa di trovare una nuova sistemazione, l'Imperatore ha deciso di alloggiare nella suite presidenziale del Grand Hyatt Hotel dove paga 12 mila euro al mese.L'intenzione dell'ex Inter è quella di trovare una nuova casa nei pressi di Barra, più vicina al mare e lontana dal trambusto della città.(extra.globo) Golssip. Leggi su golssip (Di giovedì 11 marzo 2021)ha venduto la sua lussuosain cui viveva a Recreio, nella zona ovest di Rio. Laè stata venduta per 1,3 milioni di euro. In attesa di trovare una nuova sistemazione, l'Imperatore ha deciso di alloggiare nella suite presidenziale del Grand Hyatt Hotel dove paga 12 mila euro al mese.L'intenzione dell'exè quella di trovare una nuova casa nei pressi di Barra, più vicina al mare e lontana dal trambusto della città.(extra.globo) Golssip.

Advertising

battito_inter : RT @Corriere: Adriano Galliani e Beppe Marotta ricoverati in ospedale per coronavirus - mimmo_on_Ras : Per tutti i sapientoni, i catastrofisti ed espertoni professionisti: Prima del triplete l'Inter nei 3 anni preceden… - zazoomblog : Adriano l’ex Inter vende la sua casa di Rio per 1.3 milioni di euro e trasloca in hotel - #Adriano #Inter #vende… - tony__1926 : @pisto_gol Uno che gli somigliava però si é perso perché non ci stava con la testa era Adriano rell'Inter. 190x90kg… - Dalla_SerieA : Adriano, Real Madrid-Inter: la punizione del debutto #LaPrimaVolta - -