Dalle app a Twitch, così Conou parla di sostenibilità ambientale ai giovani (Di giovedì 11 marzo 2021) App, giochi e piattaforme innovative entrano sempre di più nella didattica delle scuole, anche a causa dello sviluppo della didattica a distanza generato dalla pandemia. Per questo il Conou (Consorzio nazionale degli oli minerali usati), da sempre attento all’educazione ambientale dei giovani, partecipa a questa edizione digitale di Fiera Didacta con due appuntamenti (17 e 19 marzo) dedicati alle scuole e ai docenti attraverso il linguaggio più accattivante dei gamer e degli influencer. “Salvare l’ambiente giocando” è lo slogan del Conou che mette a disposizione dei docenti, app, giochi, pillole informative e curiosità su temi come il risparmio energetico, la raccolta differenziata, l’economia circolare. Contenuti elaborati con la consulenza scientifica di Legambiente. Per ogni evento sarà rilasciato un attestato di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 marzo 2021) App, giochi e piattaforme innovative entrano sempre di più nella didattica delle scuole, anche a causa dello sviluppo della didattica a distanza generato dalla pandemia. Per questo il(Consorzio nazionale degli oli minerali usati), da sempre attento all’educazionedei, partecipa a questa edizione digitale di Fiera Didacta con due appuntamenti (17 e 19 marzo) dedicati alle scuole e ai docenti attraverso il linguaggio più accattivante dei gamer e degli influencer. “Salvare l’ambiente giocando” è lo slogan delche mette a disposizione dei docenti, app, giochi, pillole informative e curiosità su temi come il risparmio energetico, la raccolta differenziata, l’economia circolare. Contenuti elaborati con la consulenza scientifica di Legambiente. Per ogni evento sarà rilasciato un attestato di ...

Advertising

TV7Benevento : Dalle app a Twitch, così Conou parla di sostenibilità ambientale ai giovani... - lifestyleblogit : Dalle app a Twitch, così Conou parla di sostenibilità ambientale ai giovani - - EURACTIVItalia : Oggi dalle Capitali: ???? Air Serbia tra le prime compagnie in Europa a testare l'app #IATATravelPass per i viaggi si… - _wildermind : @torressmile dovresti toglierlo dalle impostazioni! c’è una dicitura “signature” (dovrebbe essere firma in italiano… - radiocrt : #Civico111 oggi intervista agli Shivaro, news da #clubhouse e gossip da Queen! Dalle 11.00 con Maria Chiara e Renat… -