Covid | Zaia | “Altri sacrifici? Solo con rimborsi e prospettive”

(Di giovedì 11 marzo 2021) ”Credo che il chiedereai cittadini non possa più essere una cambiale da firmare in bianco. I cittadini sono angosciati dalla mancanza di reddito da una parte e sconcertati da notizie di ogni tipo dall’altra. Qualunque iniziativa del governo sarà efficace soltanto se potrà garantire un reddito, deie anche una prospettiva. Magari partendo da bar, ristoranti, palestre, spettacoli: i simboli di quest’incubo”. Lo dice il presidente della Regione Veneto Lucain un’intervista al ‘Corriere della Sera’. Sui vaccini, per, ”ci vuole più coraggio da parte dell’Italia. Che l’Europa sui vaccini abbia fallito è chiaro. E allora, lanciamo il cuore oltre l’ostacolo e attrezziamoci da soli. È una questione anche di prospettiva”. Dopo la pandemia, ”il mondo correrà. Per alcuni, sarà ...

... le comunità che per prime torneranno- free, saranno le prime a tornare sui mercati'. Nel momento in cui la Lega è tornata al governo con l'arrivo di Mario Draghi a Palazzo Chigi,si era ...Lucavive la sfida sulla sua pelle: da una parte, sarebbe per limitare i movimenti il meno ... Il tema è: le comunità che per prime torneranno- free, saranno le prime a tornare sui mercati". ...''Credo che il chiedere altri sacrifici ai cittadini non possa più essere una cambiale da firmare in bianco. I cittadini sono angosciati dalla mancanza di reddito da una parte e sconcertati da notizie ...La pandemia non smette di aggredire e l’Italia non riesce ad avere tregua, stretta nella morsa dell’innalzamento dei contagi con conseguente intasamento ...