Covid, "anticorpi in 98,2% sanitari vaccinati": lo studio del Niguarda (Di giovedì 11 marzo 2021) (Adnkronos) - Il 98,2% dei sanitari vaccinati all'ospedale Niguarda di Milano ha gli anticorpi contro Covid-19. E' quanto emerge da uno studio condotto sul personale ospedaliero della struttura e realizzato in collaborazione con l'università degli Studi del capoluogo lombardo. L'indagine ha coinvolto 2.497 operatori che hanno ricevuto il vaccino anti-Covid di Pfizer/BioNTech. Per il 62,6% sono stati rilevati "livelli elevatissimi di anticorpi a 14 giorni dalla seconda somministrazione del vaccino". Lo studio, tra i più grandi ad oggi in Italia, monitorerà la copertura a lungo termine con prelievi a 3-6-12 mesi. La ricerca contribuisce alla comprensione dell'efficacia del vaccino Pfizer/BioNTech.

