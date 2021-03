Covid, a Bologna salita vertiginosa dei contagi: “Uno sfinimento collettivo” (Di giovedì 11 marzo 2021) Covid. Sale la paura a Bologna dove i contagi aumentano in modo allarmante. La città fatica a contenere i contagi. Ecco cosa succede. Il capoluogo emiliano è in zona rossa da quasi due settimane ma i contagi continuano ad aumentare. Molti di questi, quasi il 70% sono da attribuire alla variante inglese. I numeri salgono L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 11 marzo 2021). Sale la paura adove iaumentano in modo allarmante. La città fatica a contenere i. Ecco cosa succede. Il capoluogo emiliano è in zona rossa da quasi due settimane ma icontinuano ad aumentare. Molti di questi, quasi il 70% sono da attribuire alla variante inglese. I numeri salgono L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

ilriformista : L'accusa degli infettivologi di Bologna (e Burioni) dopo l’aumentare di casi Covid gravi anche tra i giovani - TgLa7 : #Covid: Ausl Bologna, per ricoveri peggio della prima ondata. In terapie intensive e subintensive quasi 200 persone - Open_gol : Secondo gli infettivologi di Bologna le terapie dei medici di base per curare i primi sintomi di Covid 19 sarebbero… - infoitsalute : A Bologna un 14enne è stato ricoverato in terapia intensiva per Covid: “È grave” - infoitsalute : Covid, al Sant'Orsola di Bologna due ragazzini in terapia intensiva -